Sedefnur 25 gündür komada

Polis sevgilisiyle misafirliğe gittiği evde balkondan düşen mimarlık öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Şüpheli olayın aydınlanması için Sedefnur’un uyanması bekleniyor
Feci olay 9 Ocak günü Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan genç kız, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutulan genç kızın, 25 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
POLİS SEVGİLİ TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı. Polis memuru O.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürmüştü.