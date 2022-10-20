Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ölmüştü! Erkek arkadaşı polis ‘Bu olayın mağduru benim’ dedi!

'MADDİ SIKINTILARI VARDI, KRİPTO PARA BORSASINDA PARA KAYBETTI'



İfadesinin devamında Sedefnur'un son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ata, "Sedefnur'un maddi sıkıntıları vardı ve kripto para borsasıyla ilgilenmeye başlamıştı. İlk başlarda 10-20 dolar ile başladı ama daha sonra ev kirasını, elektrik, su doğal gaz faturalarını kripto para borsasında kaybetti. Bu süreçte ona kızdım, benden özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Bende kripto para borsasıyla ilgilendim ama ben yatırım amaçlı ilgilendim. Sedefnur'un maddi sıkıntıları oluyordu ve ben kendisine destek olmaya çalışıyordum" diye konuştu.



'BEN İTMEDİM'



Mahkeme heyetine olay günü yaşananları da anlatan Ahmet Ata, şöyle konuştu:

"Olay günü Sedefnur arkadaşlarıyla birlikteydi, maaş kartımı ona vermiştim. Daha sonra gün içerisinde bana 'Bıktım artık parasızlıktan' diye mesaj attı. Bende üzülmemesini söyledim. Arkadaşım O.Ç ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte çarşıda bir şeyler yedik, içtik daha sonra O.Ç.'nin evine gittik. Alkol aldık. Her şey yolundaydı, şarkılar söyleyip dans ettik daha sonra ben görevden geldiğim için yorgundum ve salonda uyuyakalmışım. Sedefnur'un bana bağırışına uyandım. Telefonumda başka kadınlarla mesajlaşmalarımı ve fotoğraflarımı görmüş. Bağırdı bana bir süre, daha sonra ben mutfakta yere çöktüm o hala mesajları okuyup bağırıyordu bana. Üzerime gelip eliyle göğsüme vurmaya başladı ve elindeki telefonu balkona doğru fırlattı. Kendisi de balkona doğru gitti. Balkona çıkmasıyla aşağı düşmesi bir oldu. 'Sedef' diye bağırdıktan sonra balkona çıktım ve Sedef'i yerde gördüm. O sıra yoldan polis geçiyordu, sesimi onlara duyurdum, içeri geçip kendimi yere bıraktım sonrasını pek hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi ben itmedim. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Hayallerim, işim, geleceğim, ailem mahvoldu. Bu olayın mağdurları ben ve ailem."

Mahkeme heyetinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini söylemesi üzerine Ata, "Olay günü uyuşturucu kullanmamıştım. Olaydan 3 gün önce kullanmıştım" dedi.



'GÖZALTINA ALDIĞIM ADAMLAR CEZAEVİNDE BANA EL-KOL YAPIYOR'



Mahkeme sürecinde hakkında çıkan haberlere de değinen Ahmet Ata, "Benim boy boy fotoğraflarımı afişe ettiler. Ben polisim, çok sayıda adamı gözaltına aldım. Operasyonla gözaltına aldığım adamlar bana cezaevinde el-kol hareketleri yapıyor. Ben bu haberleri yapanlara da hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.



'SEDEF BİZDEN DAHA POZİTİF, DAHA NEŞELİYDİ'



Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren ev sahibi O.Ç., "Ahmet ile Sedef arasında hiçbir problem yoktu. Olay günü eğlendik, şarkılar söyledik. Sedef bir yudum bile alkol almadı. Ahmet koltukta uyudu bende odama gittim. Olayla ilgili ilk duyduğum şey Ahmet'in feryadıydı. Eve hırsız girdiğini düşündüm. İhtimal vermedim böyle bir şeyin olabileceğine. Sedef'i yerde görene kadar. Sedef'in bir yerden çıkıp şaka yapıyorum diyeceğini sandım. Ben olaydan sonra amirlerimi sırasıyla arayıp durum hakkında bilgi verdim. Sedef bizden daha pozitif, daha neşeliydi" dedi.



'SEDEFNUR'UN GÜNLÜĞÜ KÜFÜR ARŞİVİ GİBİYDİ'

Mahkemeye tanık sıfatıyla gelen Sedefnur Çağlar'ın ev arkadaşı E.G., Sedefnur'un daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederek, Sedefnur'un kendisine, "Siz korkuyorsunuz ama ben intihar edecek olsam bileklerimi kesmem. Direkt yüksek bir yerden atlarım" dediğini iddia etti. Sedefnur'un günlüğü hakkında da konuşan E.G., "Kendisi için özeldi, bize okumazdı. Günlüğü Ahmet'e sinirlendiğinde yazıyordu, 'Küfür arşivi' gibiydi" dedi.



BİLİRKİŞİ HEYETİ GÜNLÜĞÜ İNCELEDİ



Sedefnur Çağlar'ın yazdığı ve mahkeme dosyasına dahil olan günlüğü, uzman psikologlardan oluşan bilirkişi heyeti tarafından incelendi. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda günlükte yer alan ifadelerin, 'Ölüm ve yaşam arasında gidip geldiği' kanısı oluşturduğu belirtildi.