Sedefnur Çağlar davasında yeni gelişme: O talep kabul edildi!

İFADESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN 'NAİP HAKİM' ATANACAK

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ata, O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'nin ifadeleri alındı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, ailenin avukatları mahkeme heyetine davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bunun üzerine atanacak olan bir naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu bir heyet, ikinci duruşma öncesinde belirlenen bir tarihte Sedefnur'un yaşadığı Sivas'taki eve giderek ifadesini alacak. Dava, Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde olan ikinci duruşmayla devam edecek.