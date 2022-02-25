7. kattan düşen Sedefnur Çağlar’dan yeni haber! Gözleriyle tepki vermeye başladı

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.