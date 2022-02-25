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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Sedefnur gözleriyle tepki verdi

Sedefnur gözleriyle tepki verdi
KOCAELİ'NDE, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sedefnur, kendisini görmeye gelen ailesinin konuşmalarına gözleriyle tepki vermeye başladı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifadesinin alınmasını bekliyor. DHA

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Sedefnur gözleriyle tepki verdi
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