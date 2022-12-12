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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamıyor

DHA
Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamıyor
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, 9 Ocak günü sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur hastaneye kaldırıldı. Açığa alınan Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Evin sahibi O.Ç. açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Davaya bakan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakim kararı verdi. Naip hakim Sivas'ta yaşayan Sedefnur'un hastanede ifadesini aldı. Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata'nın engel olduğunu belirtti. Ahmet Ata'nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.

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Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamıyor
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