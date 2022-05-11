Sedefnur’un ifadesi, olayı aydınlatacak

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Genç kız apar topar hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı. Sedefnur'un ifadesi, sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle henüz alınamadı. Hastaneden taburcu edilen ve fizik tedaviye başlayacak olan Sedefnur'un, sorulara başını sallayarak cevap vermeye başladığı öğrenildi. Hukuki sürecin devamı için Sedefnur'un ifadesinin alınması bekleniyor. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. İdari soruşturma nedeniyle açığa alınan polis memuru O.Ç. ve E.Ş. ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. DHA