“SEED” temalı 17’inci EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Mirey Demirci oldu

17'inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Old Flavours, New Recipe adlı tasarımıyla Mirey Demirci oldu. İkinciliği Green Newspaper adlı tasarımıyla Ayşenur Kayar kazanırken, üçüncülüğü The Baby in Arcadia adlı tasarımıyla Ayşe Hümeyra Tatar elde etti. Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları, Akif Örük koreografisiyle sergiledi.

TÜRKİYE'NİN İLKLERİNİ YAPAN SEKTÖR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Hazırgiyim ve tekstil sektörlerimiz Türkiye'nin ilklerini yapan sektörler. Her zaman tasarıma yatırım yapan gençlerle var olacak sektörlerimiz. Gençlerimizin önlerini açmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir moda yaratmanın altını çizmeliyiz, Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye ağırlık vermeliyiz. Türkiye'de hazırgiyim ve tekstil sektörlerimiz otomotivden sonra ikinci sırada. Üretim ve ihracat deposu sektörlerimiz. Tasarım Yarışmamız gençlerimiz ve gelecekleri için iyi bir kazanım oldu." dedi.

31.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2022 yılında 31,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İhracat tutarımızın yanında bugün Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor." dedi.

YETENEKLİ TASARIMCILAR KEŞFEDİLİYOR

Başkan Sertbaş, "Moda Tasarım yarışmalarında keşfedilen yetenekli tasarımcılarımız sektörümüzün tasarım gücüne güç katıyor, çıtayı her yıl daha yükseğe çıkarıyor. Yine yarışmalarımıza katılıp, uluslararası arenada çok başarılı işlere imza atan dünya çapında moda tasarımcılarımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken, bizleri de gururlandırıyor. Yarışmamıza bu yıl da genç tasarımcılar oldukça ilgi gösterdiler ve toplam 250 gencimizden başvuru dosyası aldık. Bu dosyalar arasından finale kalmayı başaran birbirinden iddialı ve yaratıcı 10 finalistimiz tasarladıkları koleksiyonlarla yarışmamızın temasına uygun, çok başarılı, izlemesi keyifli koleksiyonlar hazırladılar. Tüm finalistlerimizle gurur duyuyoruz. Bu noktada tasarım yarışmalarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan, tasarım ile ilgili yatırımları her platformda destekleyen Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

ÖZGÜN KOLEKSİYONLAR

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "Bu yarışmamınız temasını, varoluşun başlangıcı ve gelişmenin sembolü olarak belirledik: "SEED". Katılımcılardan, sezondan bağımsız koleksiyonlarında yeni bir başlangıç ve gelişim hikayesi anlatmalarını istedik.

Her bir katılımcının özgün ve yaşama sevincini yansıtan koleksiyonlar hazırladığına tanık oldum. Tüm finalistlerimizi tebrik ediyorum. Yarışmamızda dereceye giren finalistlerimize sağladıkları önemli katkılar için Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne, Finalistlerimizi süreç boyunca yalnız bırakmayan moda tasarımcısı Özlem Erkan'a teşekkür ederiz. Tüm koleksiyonların özveriyle dikimini üstlenen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne minnettarız. Etkinliğin başarılı geçmesi için çalışan Yarışma Komitesi ekibimize ve EİB sekretaryasına teşekkür ederiz." dedi.

EİB XVII. MODA TASARIM YARIŞMASI

Finalistler:

AYŞE HÜMEYRA TATAR

AYŞENUR KAYAR

BEYZA BAYRAM

ENES YOLCU

EZGİ KIZILTAN

MEHMET MELİH SEVİNÇ

MELİS DORU

MİREY DEMİRCİ

SERKAN ÇINAR

ZEYNEP KOÇ

17.EİB MODA TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ



Tuğba HAZAR Jüri Başkanı

1. Belma ÖZDEMİR Moda Tasarımcısı- MTD Eş Başkanı

2. Çiğdem AKIN Moda Tasarımcısı

3. Emre ERDEMOĞLU Moda Tasarımcısı

4. Esin ÖZYİĞİT İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı

5. Fırat NEZİROĞLU Moda Tasarımcısı ve Dokuma Sanatçısı

6. Fırat ÖZDEMİR Fıratteks Firma Yetkilisi

7. Gökay GÜNDOĞDU Moda Tasarımcısı

8. Meltem Özbek Moda Tasarımcısı

9. Mert YEMENİCİOĞLU Moda Stilisti

10. Murat AYTULUM Moda Tasarımcısı

11. Necla Güvenç Moda Tasarımcısı

12. Nihan Peker Moda Tasarımcısı

13. Niyazi ERDOĞAN Moda Tasarımcısı

SEED / TOHUM

Oluşum sürecinin başlangıcı olarak tohumu konumlandırdığımızda, kendimizi Teşekkül (biçim kazanma oluşma), Tekevvün (var olma, doğuş, oluşma) kavramlarının derinlerinde buluruz

Algılarımızın sınırlarını zorladıkça varoluştan yok olmaya doğru bir yola gireriz ve yolun sonunda boşluklarımızı doldurabilme kabiliyetine erişiriz.

Tohum; Sınırlı kaynaklarla dolu bir dünyada, insanın sınırsız isteklerine ve gereksinimlerine cevaptır.

Var olmanın temeli olan TOHUM, varoluşçuluk akımını içinde barındırır. Varoluşçuluk, bireyselliğin ön plana çıktığı ve insan varlığını tüm yönleriyle incelendiği felsefi bir sistemdir.

Bu akımda, özgürlük ve sorumluluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bu tema ile önce kendi varlığına sonra diğer insanlara karşı sorumlu hissetmelisin!

İşte tamda bu sebepten sürdürülebilir moda kavramının önemi SEED konsepti öne çıkarıyor, modanın tüketimini ve artık tüketilmişi tekrar var etme çabasını bu bağlamda tekrar fark ediyoruz.

EİB 17. Moda Tasarım Yarışması'nda tasarımcıların mentorluğunu ise moda tasarımcısı Özlem Erkan yaptı.

Ödüller neler?

-Birincilik Ödülü 100.000 TL

İkincilik Ödülü 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL.

-Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü:

Yurtdışı Fuar Katılımı

Not: İlk 10 finalistin koleksiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenecektir.