Haberler Yaşam Haberleri Sefere hazırlanan İETT otobüsü alev alev yandı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 17:21 Son Güncelleme: 6.2.2022 17:59

Sefere hazırlanan İETT otobüsü alev alev yandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Sefere hazırlanan İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde seferini yapmak için hazırlanan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O esnada halk otobüsünde yolcuların ve sürücünün bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi'nde bulunan halk otobüsü durağında Kıraç-Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İETT otobüsünü kısa sürede söndürdü. O esnada otobüs içerisinde yolcu ve sürücünün bulunamaması büyük faciayı önledi. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

O anlar yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sefere hazırlanan İETT otobüsü alev alev yandı
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