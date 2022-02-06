Sefere hazırlanan İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi'nde bulunan halk otobüsü durağında Kıraç-Avcılar Metrobüs hattı seferini yapmaya hazırlanan bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İETT otobüsünü kısa sürede söndürdü. O esnada otobüs içerisinde yolcu ve sürücünün bulunamaması büyük faciayı önledi. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
O anlar yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.