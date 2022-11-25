Seferihisar Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Sığacık Seferihisar’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Seferihisar gezilecek yerler sakin ve oldukça huzurlu atmosferi ile tüm dikkatleri üzerine çeker. Türkiye'nin ilk sakin yeri seçilen Seferihisar nerede sorusu da burayı gezmek isteyen herkesin bilmesi gereken bir detaydır. Seferihisar'a nasıl gidilir sorusu ise bu güzel turistik yere ulaşabilmek için önemli konular arasındadır. Yazın ve kışın Sığacık Seferihisar gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, 1 günde gezilir mi sorularının tüm yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Seferihisar Gezilecek Yerler

Günün tüm anlarında sakin bir yer olan Seferihisar Türkiye'nin de ilk Citta Slow'u. Sakin şehir anlamına gelen Citta Slow unvanı Türkiye'de ilk olarak Seferihisar'a gidenlerin görmesi gereken birçok yer bulunmaktadır. Serferihisar Sığacık'ta mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında şunlar vardır:

Teos Antik Kenti

Kaleiçi Sokakları

Sığacık Kalesi

Teos Marina

Seferihisar Mandalina Festivali

Sığacık Pazarı

Görülebilecek yerlerdir. Bunların dışında Seferihisar'da yapılabilecek birçok aktivite bulunur. Tarih turlarına katılarak hem güzel sokaklarını hem de kalesini ve antik kentini gezmek mümkün. Bunun yanında Akkum Plajı'nda dinlenmek ve suyun keyfini çıkarmak da mümkün. Sığacık manzarasını en iyi şekilde görmek isteyenler değirmen ziyaret edilebilir. Bunların yanında tekne turu yapabilmek de oldukça mümkün. Doğada zaman geçirmek isteyenler ise Orhanlı Köyü'nü ziyaret edebilirler.

Seferihisar Nerede ve Nasıl Gidilir?

Seferihisar İzmir şehrinin en güzel ilçeleri arasında yer alır. Birçok tatilcinin tercih ettiği tatil beldesi Sığacık olarak da bilinir. İzmir merkezinden yaklaşık olarak 52 km mesafede bulunur. Buraya ulaşmak için ise 50 dakika yeterli bir zaman dilimidir. Alaçatı ile arasında ise 76 km mesafe bulunur. Alaçatı'dan gelmek isteyen kişiler 1 saatte rahatlıkla Seferihisar'a ulaşabilirler. Ankara ve İzmir Seferihisar arasında 641 km mesafe bulunur. Bununla birlikte İstanbul'dan gelmek isteyen kişiler 625 km mesafeyi aşmak durumundadır.

Seferihisar Fotoğraf Çekilebilecek Yerler Nereler?

Seferihisar fotoğraf çekimine uygun tatil beldelerinden biridir. Ormanlık alanları oldukça fazla olduğundan doğa fotoğrafları çekilebilir. Sığacık manzarasını ise en güzel görebileceğiniz yer değirmendir. Buraya ulaştığınızda farklı açılardan fotoğraflar çekmek mümkün olabilir.

Sığacık Akkum Plajı ve Akvaryum Plajı fotoğraf çekiminde güzel alanlar arasında yer alır. plajları hem sakin hem de oldukça nezih ortamlardır. Ailelerin gidebilmesi için de son derece ideal ortamlardan biridir.

Seferihisar Ne Kadar Zamanda Gezilir?

Yemekleri ile oldukça ünlü olan Seferihisar son derece popüler yerler arasında bulunur. Gezilebilecek birçok yeri vardır ve bu nedenle de bir günden fazla zamana ihtiyaç duyulur. Denize girmenin yanında tarihi yerleri de gezmek isteyen kişiler var ise birkaç gün Seferihisar'da konaklamak gerekebilir. Beldenin konuk evleri ve pansiyonları konaklamak için ideal yerler arasında bulunur. Aynı zamanda beldeyi tam anlamı ile gezebilmek için turlara katılabilmek mümkündür.