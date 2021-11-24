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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Şefkateli mağazası kışa hazır

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Şefkateli mağazası kışa hazır
Eyüpsultan'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Şefkateli Mağazası, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Karadolap Mahallesi'nde bulunan mağazada vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için çeşit çeşit mont, kazak, ceket botların da aralarında bulunduğu birçok kışlık kıyafet raflardaki yerini aldı. Her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacının karşılandığı mağazada kullanılmış kıyafetlerin yanı sıra sıfır ürünler de bulunuyor.

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Şefkateli mağazası kışa hazır
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