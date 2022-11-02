Şefler bu kez sandıkta yarıştı

Performans, deneyim ve eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra 'kısım şefi' olarak adlandırdıkları operasyonun ilk basamak yöneticisi olmak isteyen adayların belirlendiğini belirten BTA İşletme Müdürü Kazım Çil, aktif olarak 111 aşçı içinden 16 kıdemli ustanın değerlendirmeye alındığını, dördünün ise seçim sürecine dahil edildiğini söyledi.
Kazım Çil, "Fırsat eşitliğine inanıyoruz. İki aylık bir seçim sürecinden sonra seçimi Murat usta kazandı. Bir sonraki seçimde kaybeden diğer arkadaşlarımız performans sistemine dayalı şekilde ihtiyaç olduğunda aday olabilecek"dedi. Çil, diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hataya geçireceklerini söyledi.
TATLI BİR REKABET OLDU
Arkadaşlarının oyları ile seçimi kazanan Şef Murat Özer, 2009 yılından beri değişik kademelerinde çalıştığı şirkette mesai arkadaşları tarafından tercih edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Hepsine teşekkür ediyorum. Yüzlerini kara çıkarmayacağım. Biz burada bir aileyiz. Aramızda tatlı bir rekabet oldu. Böyle olunca işinize daha bir sarılma ihtiyacı hissediyorsunuz "diye konuştu.