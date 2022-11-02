Şefler bu kez sandıkta yarıştı

TATLI BİR REKABET OLDU

Arkadaşlarının oyları ile seçimi kazanan Şef Murat Özer, 2009 yılından beri değişik kademelerinde çalıştığı şirkette mesai arkadaşları tarafından tercih edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Hepsine teşekkür ediyorum. Yüzlerini kara çıkarmayacağım. Biz burada bir aileyiz. Aramızda tatlı bir rekabet oldu. Böyle olunca işinize daha bir sarılma ihtiyacı hissediyorsunuz "diye konuştu.