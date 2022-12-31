Sefo, Hülya Avşar ve Oktay Kaynarca ile ’Kim Milyoner Olmak İster’ Yılbaşı Özel: Ödül çocuklara bağışlanacak

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'le giriyor. Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

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Hülya Avşar ve Sefo, bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.