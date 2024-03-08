Seher’in azmi.. Kendi kurduğu peyzaj şirketinde 13 kişiye istihdam sağlıyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Seher Tüfek, yaşam mücadelesi ve okuma azmini SABAH'a anlattı. Ortaokulda 2'nci sınıftayken babasının ısrarıyla okulu bıraktığını söyleyen Seher Tüfek, "Babam, anneme evde işlerine yardımcı olmam için okumama müsaade etmedi okulu bıraktım. Çocukluk dönemimde gezici kütüphaneler vardı.15 gün bekler, o kütüphaneden kitap alır okurdum. O zamanlarda SABAH Gazetesi 30 kupona Meydan Larousse ansiklopedi seti veriyordu. Komşumuz Ahmet abi her gün SABAH gazetesi alıp, kupon kesiyordu. Kuponların bitmesi için 30 gün bekledim. Sonra komşumuzdan kuponları kesilmiş 30 günlük SABAH gazetelerini alıp, babam görmeden gizlice okuyordum. Okumak benim için her şeyden öteydi" dedi.

Seher Tüfekçi, "17 yaşımda anne oldum. Oğlum Ozan doğdu. Ev hanımı olarak çocuğuma annelik yapıyordum. O zaman okuyup tamamlayamadığım ortaokulu ve açık öğretim lisesine giderek liseyi bitirip, diplomamı aldım. 21 yaşımda 2'nci çocuğum dünyaya geldi. Adı Gökhan. 26 yaşımdayken de kızım Dilek dünyaya geldi. Hem çocukları büyütüyor, hem de eğitimime devam ediyordum. 38 yaşımdayken üniversite sınavına girdim ve kazandığım 2 yıllık iç mekan tasarımı bitirdim. O süreçteykende 13 yıl peyzaj işinde çalıştım, hem de okuyordum. Dikey geçiş sınavına girdim 40 yaşındayken 4 yıllık Mimarlık Fakültesini kazandım. 44 yaşında mezun oldum" ifadelerini kullandı.

TIRNAKLARIMI KAZIYARAK BURALARA GELDİM

Bu zamana kadar müteahhit olan eşi İbrahim'de büyük destek aldığını belirten Seher Tüfek, "Büyük oğlum Ozan Ankara Gazi Üniversitesinde beyin Cerrahi Doktoru, ortanca oğlum Gökhan ise İnşaat Mühendisi oldu, kızım Dilek ise Mimarlık Fakültesi mezunu oldu. Geçtiğimiz yıl ise inşaat mühendisi oğlum Gökhan ile Yomra'da 2 dönüm arazide "Peyzaj, mimarlık, tasarım, uygulama" şirketi kurdum. Oğlum ve 13 işçiye iş imkanı sağladım. Onlarla birlikte burada ahşap bungalow, kış bahçesi, yaklaşık bin meyve fidanı, süs bitkisi, bahçe hizmeti, danışmanlık ve uygulama işi yapıyoruz. Okumanın yaşı yoktur. Küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldım ama yılmadım. Girişimci arkadaşlarımın tavsiyesiyle ve azmimle, tırnaklarımla kazıyarak, çocuklarım için kendi işimi kurdum"