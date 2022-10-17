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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Şehide veda

Polis Sami Altıntaş, eşi tarafından balkondan atılmak istenen kadının yardımına koştu. Kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek can verdi. Bursa ve Sakarya, şehidi son yolculuğuna uğurladı

DHA
Şehide veda
Bursa Osmangazi'deki Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'ta eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim'de hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N., 14 Ekim'de saat 21.30 sıralarında 3'üncü kattaki evine gitti. Gökhan N.'nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı sonrası polis, adrese geldi. İkna çabaları sonuçsuz kalınca, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'nde görevli polis memuru 47 yaşındaki Sami Altıntaş balkondan girip, kadını kurtarmak istedi. Binanın 2'nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu demirlerin kopması ile zemine düştü. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, hastanede şehit oldu.



Sami Altıntaş için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Altıntaş'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Altıntaş'ın cenazesi, memleketi Sakarya Adapazarı'nda toprağa verildi.

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Şehide veda
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