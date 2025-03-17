Şehidimize vatanımıza dua

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, aamazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Dernek öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1500 gıda kolisi, içlerine şehitlerin isimleri de konularak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Kolilerin içine bırakılan "Şehidimize ve Vatanımıza Dua" notu ise duygulandırdı. Şehit ailelerinin de destekleriyle yardımların gerçekleştiğini ifade eden Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Her ramazan ayında derneğimiz ile şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz. Dar gelirli ailelerin sofralarına bir nebze olsun katkı sunmaya çalışıyoruz. Kolileri alan aileler, şehitlerimizin isimlerini duyduklarında hüzünleniyor. Bizler de duygulanıyoruz. Amacımız, şehitlerimizi unutturmamak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak" dedi.