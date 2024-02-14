Şehidin adı Bangladeş’te yaşatılacak

Geçtiğimiz ay Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki askeri üsse sızmaya çalışan hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın adı Bangladeş'te yaşatılacak. Açlık ve susuzlukla mücadele eden Bangladeş'te Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan adına su kuyusu açıldı.

Pençe Kilit-2 Harekâtı Bölgesinde, 11 Ocak Perşembe Günü üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş ve memleketi Amasya'nın Taşova İlçesinde toprağa verilmişti.

Şehidin anısını yaşatmak amacıyla Amasya Yesevi Hareketi Derneği, Bangladeş'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan adına bir su kuyusu açtı ve bu kuyuya şehidin ismi verildi. Derneğin başkanı Engin Keşoğlu, bu anlamlı katkılarından dolayı gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür etti, şehidimizin adının gönül coğrafyasında yaşatılmasına vesile oldukları için minnettarlık duyduklarını belirtti.

Öte yandan köylerine su kuyusu açılan Bangladeşliler, Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için ve su kuyusunun yapımında emeği olanlar için dua etti.