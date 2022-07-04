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Giriş Tarihi: 4.7.2022 18:13 Son Güncelleme: 4.7.2022 18:34

Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 6 yıl önce zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Şehit Özel Harekat Polisi Gökhan Özdemir'in ismi kütüphanede yaşatılacak.

6 yıl önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde teröristler tarafından önceden yola döşenen polis zırhlı aracının geçişi esnasında infilak ettirilmiş, saldırıda Özel Harekat Polisi Gökhan Özdemir ile birlikte 3 polis arkadaşı yaralanmıştı. Ağır yaralanan polis memuru Gökhan Özdemir, 12 gün tedavi gördüğü Adana'daki hastanede yaşam savaşını kaybederek şehit olmuştu.

Şehit Özel Harekat Polisi Gökhan Özdemir'in ismi Harran Kapı İmam Hatip Ortaokulu'nda okul kütüphanesine verildi.

Harran Kapı İmam Hatip Ortaokulu okul kütüphanesi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, şehidin babası Sait Özdemir ile şehidin annesi Elmas Özdemir , okul müdürü ve öğretmenler katıldı.

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Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak
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