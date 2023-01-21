Şehidin adına yaptırılan kütüphaneyi 2 yaşındaki kızı İkra Deren açtı

Ahmet Selim Pozan bir grup arkadaşı ile birlikte 4 yıl önce 'Şehit Kütüphanesi' grubunu kurdu. İl il gezip şehitlerin adına bugüne kadar 29 kütüphane açılışı gerçekleştiren Pozan, 30'uncu kütüphaneyi ise 21 Ekim 2021'de Tunceli'de sürdürülen Eren-7 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Burak Tortumlu adına İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Maltepe İlkokulu'nda açtı.





KÜTÜPHANEYİ ŞEHİDİN 2 YAŞINDAKİ KIZI İKRA DEREN AÇTI

Kütüphanenin açılışına şehidin babası Süleyman annesi Erengül, eşi Eda ve 2 yaşındaki kızı İkra Deren'de katıldı. Babası şehit olduğunda henüz 7 aylık olan İkra Deren, ailesi ile birlikte babası adına yaptırılan kütüphanenin açılışı için yüzlerce kilometre uzaklıktan geldi. Kütüphanede oyunlar oynayan ve uzun uzun babasının fotoğraflarına bakan İkra Deren herkesin ilgi odağı oldu ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehidin anne ve babası, oğullarının isminin böyle bir yerde yaşatılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Şehit Kütüphanesi proje koordinatörü Ahmet Selim Pozan "Şehitlerimizin hatırasını kütüphanelerde yaşatmak için tüm gücümüzle devam edeceğiz. Şehit Kütüphanesi açmanın manevi değeri çok yüksek. Bir öğrencinin kütüphanenin içinde o kitaplardan birini okuması demek şehidin adını ölümsüz kılmak demektir. Bir söz vardır; 'Her kütüphane açılışı bir hapishane kapatır'. Bizde çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi.