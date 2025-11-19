Şehidin anısına büyük saygısızlık

Adana'da 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları sırasında eylemci gruba müdahale sırasında inşaat halindeki alt geçit köprüsünden düşerek şehit olan ve adı köprüye verilen "Komiser Mustafa Sarı Alt Geçidi" şimdilerde bakımsızlık ve ilgisizliğe terk edilmiş durumda. Önceki dönem belediye başkanları tarafından köprünün duvarları çiçeklerle donatılırken, 2019 seçimlerinde kenti yöneten CHP'li belediyenin kentin ana merkezinde bulunan köprünün peyzaj çalışmalarıyla ilgilenmemesi tepkilere neden oldu. Çiçekleri kaldırılan alt geçidin şimdi de duvar saksıları söküldü.

ŞEHİT OLDUĞU YERE ADI VERİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görev yapan Osmaniyeli Mustafa Sarı, 5 Haziran 2013 yılında Gezi Parkı olayları sırasında içlerinde çeşitli terör eylemlerine katıldığı anlaşılan bir gruba müdahale ettiği sırada, Sular mevkiindeki belediyeye ait alt geçit inşaatından düşmüş, bir gün sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Büyükşehir belediyesi meclis toplantısında oy birliğiyle alt geçide şehit komiser Mustafa Sarı'nın adının verilmesini kararlaştırmış ve alt geçit 2014 yılında trafiğe açılmıştı.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Gerek geçmiş dönem başkan vekili Zihni Aldırmaz gerekse MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde peyzaj çalışmaları aralıksız yapıldı. 2019 seçimlerinde koltuğa oturan ve şu an rüşvet suçundan tutuklu bulunan CHP'li Zeydan Karalar tarafından bu çalışmalar son buldu. Daha önce rengarenk çiçeklerle süsleyen alt geçit şimdi bakımsızlıktan geçilmiyor. Çiçekleri kaldırılan alt geçidin şimdi de duvar saksıları söküldü. Şehidin adının yazdığı levha ise bakımsızlıktan görünmüyor bile. Bu durum vatandaşların da büyük tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Kent her geçen gün kötüye gidiyor. Şehidimizin adının verildiği köprünün bu durumu bizleri derinden üzüyor" dediler.