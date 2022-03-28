Şehidin annesi ile babası ölümden döndü

KASTAMONU'NUN Bozkurt ilçesinde Cemal Şenel (67) yönetimindeki otomobil, Bahçe Semti mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma devrildi. Ağaca çarparak duran otomobilde sıkışan Cemal Şenel ve eşi Emine Şenel'i kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. 45 dakikalık çalışma sonucu sıkıştıkları araçtan kurtarılan Şenel çifti Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenel çiftinin oğlu Ömer Şenel, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu.