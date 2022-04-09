Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi.

Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, ŞEHİDİN OĞLUNU KUCAĞINA ALDI

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan'ı kucağına aldı.

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti | Video

GÖĞSÜNDEKİ ROZETİ ÖPÜNCE ÇIKARIP ÇOCUĞA VERDİ

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti.