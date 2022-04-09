Haberler Yaşam Haberleri Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
Giriş Tarihi: 9.4.2022 20:29 Son Güncelleme: 9.4.2022 20:46

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti

Tekirdağ'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yılı etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile şehit bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında duygusal anlar yaşandı.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitleri anmak için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarlığında tören düzenlendi.

Törene Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Duaların edilmesinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, ŞEHİDİN OĞLUNU KUCAĞINA ALDI

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan'ı kucağına aldı.

Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti | Video

GÖĞSÜNDEKİ ROZETİ ÖPÜNCE ÇIKARIP ÇOCUĞA VERDİ

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü. Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti.

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Şehidin çocuğundan duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
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