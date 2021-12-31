Haberler Yaşam Haberleri Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:10 Son Güncelleme: 31.12.2021 11:22

Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü

Dün DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." denildi.

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Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldü
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