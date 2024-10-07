Şehidin kız kardeşini yalnız bırakmadılar

Diyarbakır'da 2015 yılında teröristlerce zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Kayserili özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy'un dünya evine giren kız kardeşi Fatma Ersoy'a mutlu gününde Kayseri emniyeti, ağabeyinin yokluğunu hissettirmedi. Yunus Can Işık ile hayatını birleştiren Fatma Ersoy'un Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki düğününe Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, özel harekat polisleri birlikte katıldı. Emniyet müdürü ve ağabeyinin meslektaşlarını karşısında gören Fatma Ersoy duygu dolu anlar yaşadı. Evlilik cüzdanının Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın elinden alan Fatma Ersoy gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya evine giren çift, polislerle birlikte fotoğraf çektirerek güzel anı ölümsüzleştirdi.