Şehidin kızından yürek yakan sözler: “Babamı son kez göremedim, sadece toprağına sarılabiliyorum”

Kırıkkale-Çorum karayolunda kar ve tipi nedeniyle trafik düzenlemesi sırasında tır çarpması sonucu şehit olan Mustafa Demirbaş, ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Kızı Emine Şene, küçük oğlu Mustafa Yusuf'u da dedesinin mezarına getirerek, "Torununu da getirdim ama göremedi. Sadece mezarından ve fotoğraflarından tanıyor" sözleriyle özlemini dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan Şene, "Bir babanın bir kızıydım. 6 ay görüşememiştim, öldüğünde yanında olamadım. Hasret kaldım, hasret gittim" diyerek duygularını anlattı.

2016 yılında İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda 22 yaşında şehit düşen polis memuru Emrah Pekdoğan'ın ailesiyle de yakından ilgilenildi. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencilerini gören şehit annesi Narişen Pekdoğan, "Oğlumu görmüş gibi oldum. Evde resmini koklayarak geldim. Öğrencilerin kokusu bile oğlumun kokusu gibi geliyor" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Mehmet Pekdoğan ise "Vatan sağ olsun, biz bir ölür, bin diriliriz" dedi.

Emniyet Müdürü Başbuğ da, "Burada seni evlatlarınla buluşturuyoruz. Biri gitse bini gelir" diyerek şehit ailelerini teselli etti. Duygusal anların yaşandığı törende, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası kapsamında şehitler mezarları başında dualarla anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, teşkilat mensupları ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.