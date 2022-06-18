Şehidin mezar vasiyeti yürekleri dağladı

Pençe -Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, yeğeniyle yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Duriye Yıldırım ile Ramazan Bayramında nikah kıya, 13 Temmuz'da ise düğün yapmayı planlayan Ömer Yıldırım'ın amcasına şehit düşmeden önce mezar vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

"MEZARIMIN ÜZERİNE ŞEHİTLER TEPESİ YAZIN"

Şehit Ömer Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, yeğeniyle şehit düşmeden önce görüştüğünü belirterek; "Ömer'le sık sık görüşürdük. Ömer vatanına milletine çok düşkün bir gençti. Yaptığımız görüşmelerde hep şehit olacağını ve bunu hissettiğini söylerdi. Son görüşmemizde ise bana "Amca şehitlik içime doğuyor. Eğer şehit düşersem beni köyümüzün mezarlığına defnedin. Mezarımın başına 2-3 metre boyunda direk dikip bayrak asın. Mezarımın üstüne ise şehitler tepesi yazın" dedi. Yeğenimin adının köyümüzde yaşatılmasını istiyorum. Köyümüz 400 yıllık bir köy. Bugüne kadar hiç şehit vermemiş. Köyün ilk şehidi yeğenim Ömer oldu. O yüzden köyümüzde Ömer'in adı yaşatılmalı" diye konuştu.

"BİZ ÖMER'İ VATANA HEDİYE ETTİK"

Şehidin babası Cemal Yıldırım ise oğlunun vatansever biri olduğunu belirterek, "Ömer vatanına çok bağlı bir çocuktu. Biz onu vatana hediye ettik. Vatan sağ olsun. Allah devlet büyüklerinden, tüm bizi destekleyen herkesten razı olsun. Ömer, asker olmayı çocukken istiyordu, dediğini yaptı. 'Şehitlikten korkmuyorum, vatan uğruna şehit olacağım' derdi. Bir gün önce görüşmüştüm. 'Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Operasyonlar devam ediyor. Vatan için uğraşıyoruz' demişti" dedi.

ŞEHİT ÖMER'İN İSMİ OKULA VERİLSİN

Şehit Piyade uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın köylüleri ise köylerine yapılacak olan yeni okula şehidin adını verilmesini istedi. Köy sakinlerinden Halil Kaya; "Ömer'imiz Gazi köyünün evladıydı. Gazi köyündeki okulunda okudu. Şehitlik isteyen bir çocuktu. Vatan için kendini şehit etti. Bu topraklarda onun adı yaşasın, o okulda onun adı yaşasın. Okul yapılsın ve okula Ömer Yıldırım'ın adı koyulsun" diye konuştu.