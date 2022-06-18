Haberler Yaşam Haberleri Şehidin mezar vasiyeti yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 18.6.2022 13:17 Son Güncelleme: 18.6.2022 13:33

Şehidin mezar vasiyeti yürekleri dağladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehidin mezar vasiyeti yürekleri dağladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) amcasına mezarı ile ilgili söylediği vasiyeti yürekleri dağladı. Son günlerde yaptığı görüşmelerde şehitliği hissettiğini söylediği amcasına "Beni köyümün mezarlığına defnedin, üzerine şehitler tepesi yazın" diye vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Pençe -Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, yeğeniyle yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Duriye Yıldırım ile Ramazan Bayramında nikah kıya, 13 Temmuz'da ise düğün yapmayı planlayan Ömer Yıldırım'ın amcasına şehit düşmeden önce mezar vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı.

"MEZARIMIN ÜZERİNE ŞEHİTLER TEPESİ YAZIN"

Şehit Ömer Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, yeğeniyle şehit düşmeden önce görüştüğünü belirterek; "Ömer'le sık sık görüşürdük. Ömer vatanına milletine çok düşkün bir gençti. Yaptığımız görüşmelerde hep şehit olacağını ve bunu hissettiğini söylerdi. Son görüşmemizde ise bana "Amca şehitlik içime doğuyor. Eğer şehit düşersem beni köyümüzün mezarlığına defnedin. Mezarımın başına 2-3 metre boyunda direk dikip bayrak asın. Mezarımın üstüne ise şehitler tepesi yazın" dedi. Yeğenimin adının köyümüzde yaşatılmasını istiyorum. Köyümüz 400 yıllık bir köy. Bugüne kadar hiç şehit vermemiş. Köyün ilk şehidi yeğenim Ömer oldu. O yüzden köyümüzde Ömer'in adı yaşatılmalı" diye konuştu.

"BİZ ÖMER'İ VATANA HEDİYE ETTİK"

Şehidin babası Cemal Yıldırım ise oğlunun vatansever biri olduğunu belirterek, "Ömer vatanına çok bağlı bir çocuktu. Biz onu vatana hediye ettik. Vatan sağ olsun. Allah devlet büyüklerinden, tüm bizi destekleyen herkesten razı olsun. Ömer, asker olmayı çocukken istiyordu, dediğini yaptı. 'Şehitlikten korkmuyorum, vatan uğruna şehit olacağım' derdi. Bir gün önce görüşmüştüm. 'Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Operasyonlar devam ediyor. Vatan için uğraşıyoruz' demişti" dedi.

ŞEHİT ÖMER'İN İSMİ OKULA VERİLSİN

Şehit Piyade uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın köylüleri ise köylerine yapılacak olan yeni okula şehidin adını verilmesini istedi. Köy sakinlerinden Halil Kaya; "Ömer'imiz Gazi köyünün evladıydı. Gazi köyündeki okulunda okudu. Şehitlik isteyen bir çocuktu. Vatan için kendini şehit etti. Bu topraklarda onun adı yaşasın, o okulda onun adı yaşasın. Okul yapılsın ve okula Ömer Yıldırım'ın adı koyulsun" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve TYT kaç dakika sürecek? 2022 YKS ne zaman? İşte ÖSYM ile oturum süreleri!
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS sınavında Oje yasak mı, protez tırnak, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 temmuz Asgari ücret zammı hesaplandı: Masada 6 bin 500 TL var!
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin mezar vasiyeti yürekleri dağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA