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Giriş Tarihi: 9.11.2021 23:08

Şehidin oğluna doğum günü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehidin oğluna doğum günü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 26 Temmuz 2013'te tarlada çalışırken PKK terör örgütü tarafından Suriye'den atılan havan topuyla sivil şehit olan Şükrü Kahraman'ın oğlu İbrahim Halil Kahraman (25) Şehit ve Gaziler Derneği'nde yakınlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

Şehidin oğlu etkinlikte şehit babasını yad ederek "Allah yolunda can vermiş babam aslında ölü değildir, şehitleri anarak onları daima kalplerimizde diri tutacak olan bizleriz" diye konuştu.


Şanlıurfa Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Bekir Kılcı "şehit ailelerimizin derneğimizde böyle etkinlikler yapması bizim için şehitlerimizin anılması ve unutulmaması açısından çok önemlidir. Şehit ailelerimizin etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz Şehitlerimize Allahtan rahmet Gazilerimize sağlım ve acil şifalar dilerim dedi

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Şehidin oğluna doğum günü
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