Şehidin oğluna doğum günü

Şehidin oğlu etkinlikte şehit babasını yad ederek "Allah yolunda can vermiş babam aslında ölü değildir, şehitleri anarak onları daima kalplerimizde diri tutacak olan bizleriz" diye konuştu.



Şanlıurfa Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Bekir Kılcı "şehit ailelerimizin derneğimizde böyle etkinlikler yapması bizim için şehitlerimizin anılması ve unutulmaması açısından çok önemlidir. Şehit ailelerimizin etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz Şehitlerimize Allahtan rahmet Gazilerimize sağlım ve acil şifalar dilerim dedi