Şehidin sokağına isminin verildiği mahalle parkı açıldı

İstanbul'daki mahallelerde çocukların oyun oynamasına ve büyüklerin oturup dinlenmesine olanak sağlamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından mahalle parkı projesi başlatıldı. Bugüne kadar 20 mahalle parkının açılışı yapılırken 21.si ise Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi Şenay Sokakta 1997 yılında Kuzey Irak Operasyonundan dönerken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 10 askerin içerisinde Selim Ünal'ın oturduğu sokağa yapıldı. Tezkeresine 46 gün kala şehit olan Jandarma er Selim Ünal'ın babası Mehmet Ünal oğlunun adının yaşatılmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.



Piyalepaşa Şenay Sokakta daha önce terkedilmiş yapıların bulunduğu alana bir basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve mahallelinin oturabileceği alanlar kuruldu. Dün Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Ak Parti ve Büyük Birlik Partisi ilçe başkanları muhtar ve vatandaşların katıldığı açılış töreni düzenlendi. Açılışı mahallenin çocukları tarafından kurdele kesilerek yapıldı.



"Burası çocukların, mahallenin toplanma yeri olacak, kardeşliğin pekişmesine vesile olacak"



Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Birlikte güzel bir gündeyiz ama biraz buruğuz. Çünkü bugün vatan için şehit olan değerli bir kardeşimizi, şehidimizi anıyoruz. Ben, bu birlik ve beraberlik var oldukça bu topraklarda hep var olacağımıza inanıyorum. Şehidimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burası bu mahallenin toplanma alanı, çocukların toplanma yeri olacak. Bir mahallede çocukların, bağırışları, gülüşleri, haykırışları o mahallenin geleceğine işarettir. Ben, Piyalepaşa'mızda, Beyoğlu'muzda, İstanbul'umuzda ve bütün Türkiye'mizde inancı, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun birlik beraberlik içerisinde kardeşçe yaşayacağımıza inanıyorum. Bu bahçeler, parklar kardeşliğin pekişmesine vesile olacak yerlerdir. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Romanı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisiyle, bir ve beraber olacak, kimsenin bizi bölmesine fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği, Malazgirt'ten bu yana bize emanet edilen bu vatan toprağına bu gençlerimiz sonuna kadar sahip çıkacak" dedi.



YENİ DOĞAN BEBEKLER İÇİN ZEYTİN AĞAÇLARI DİKİLİYOR



Beyoğlu'nda hayata geçirdikleri bir başka projeden bahseden Haydar Ali Yıldız, "Bugün eşim Necibe Seyhan Hanım da burada, o da çok büyük bir gayretle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyor. Barışın, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin ve sağlığın sembolü olan zeytin ağaçlarını mahallemizde doğan çocuklar adına bu bahçe ve parklara dikiyoruz. Zeytin ağaçlarımız yeni doğan bebeklerimizle birlikte Beyoğlu'muzda büyüyorlar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bolluk ve bereketini bu topraklarda daim etsin diyoruz" ifadeleri kullandı.



"YEŞİL ALANLAR ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİDİR"



Yeşil alanların öneminden bahseden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Yeşil alanlar bizim için, çocuklarımız için önemlidir. Çocuklarımızın daha fazla yeşil alanla buluşması, evlerinden çıkarak sosyalleşmesi anlamında bu tür yatırım ve hizmetlerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hizmeti yerine getiren belediyemize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu mahallemizde bir şehidimiz var, şehidimizin ailesi yaşıyor. Onlar için de çok anlamlı oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.