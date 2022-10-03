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Giriş Tarihi: 3.10.2022 16:40 Son Güncelleme: 3.10.2022 16:47

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyeti tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehidin vasiyetini yerine getirdi.

DURHASAN ŞAHİN
Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehidin vasiyetini yerine getirdi.

Şehit Yusuf Ataş'ın bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, "Benim vasiyetim.

Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

Bunun üzerine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da harekete geçti. Tollu, "Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Yusuf Ataş şehidimizin Erdemli'de vasiyetini yerine getiriyoruz. Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emir niteliğindedir" diye konuştu.

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Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi
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