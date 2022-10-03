Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi

Bunun üzerine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da harekete geçti. Tollu, "Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Yusuf Ataş şehidimizin Erdemli'de vasiyetini yerine getiriyoruz. Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emir niteliğindedir" diye konuştu.

Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı: Hayatta en çok istediğim şey...