Şehir eşkıyaları hak ettikleri yerde!

Kars'ta geçen 29 Ekim günü, İnönü Caddesi'ndeki düğün salonunun önüne gelen bir grup, araçtan salona ateş açtı. İçeridekilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada seken kurşunlardan biri, salonun biraz ilerisinde bulunan evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın başına isabet etti.Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Magandaların kurbanı olan Muhammet Poyraz Erdağı gözyaşları arasında toprağa verilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, çatışan 2 taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. ise adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de şüphelilerin tamamının tutuklanmalarına karar vererek cezaevine gönderdi.