Haberler Yaşam Haberleri Şehir eşkiyaları kurşun yağdı
Giriş Tarihi: 1.7.2024

Şehir eşkiyaları kurşun yağdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şehir eşkiyaları kurşun yağdı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça krizi yaşandı. İstedikleri parçanın çalınmamasına tepki gösteren 3 kişi taşkınlık çıkardı. Düğün sahipleri tarafından düğünden uzaklaştırılan 3 kişi, bu kez pompalı tüfeklerle döndü. 3 maganda, kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmalar düğüne katılan 4 davetliye isabet etti. İhbar üzerine düğün yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehir eşkiyaları kurşun yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA