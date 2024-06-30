Şehir eşkiyaları kurşun yağdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça krizi yaşandı. İstedikleri parçanın çalınmamasına tepki gösteren 3 kişi taşkınlık çıkardı. Düğün sahipleri tarafından düğünden uzaklaştırılan 3 kişi, bu kez pompalı tüfeklerle döndü. 3 maganda, kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmalar düğüne katılan 4 davetliye isabet etti. İhbar üzerine düğün yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.