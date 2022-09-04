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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:55

Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar

İstanbul’da bir kavganın intikamını almak için sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan iki şehir eşkıyası, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İki şüphelinin adreslerinde dört av tüfeği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, bir çelik yelek, bir kütüklük, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 10 şarjör ve bir el telsizi bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede yaşanan "Kasten Yaralama" olayına karışan iki kişinin sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti. Küçükçekmece İlçesi'ndeki dört farklı adrese ve bir araca yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi.

Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video

S.T. (27) ve E.T. (41) isimli iki şehir eşkıyası da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin "Kasten Öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen E.T. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dört av tüfeği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, bir çelik yelek, bir kütüklük, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 10 şarjör ve bir el telsizi ele geçirildi.

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Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar
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