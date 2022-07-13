İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 4 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Yeşilova Mahallesi E-5 Karayolu'nun kesişiminde yaşandı. İki şehir eşkıyası; çağırdıkları buluşma yerine gelen E.M. adlı kişiyi önce darp etti ve ardından zorla araçlarına bindirerek iş yerlerine götürdü ve zorla alıkoydu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı. İki şehir eşkıyası kendilerine 9 bin lira borcu olan ve kaçırarak iş yerlerine götürdükleri E.M.'ye iddiaya göre "Paramız gelmezse ölürsün" dedi. Kaçırılan kişi bir akrabasını aradı ve yardım istedi. Kaçırılan ve darp edilerek zorla alıkonulan kişinin akrabası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidince "Gasp" soruşturması açıldı.

AYNI ADRESTEN KURTARILDI

İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; E.M.'nin kaçırıldığı aracın plakasını tespit etti. Aracı F.Ö. ile F.Ö. isimli iki kardeşin kullandıkları, olayı da aynı kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. F.Ö. ve F.Ö. adlı iki kardeş Esenyurt İlçesi'nde bulunan iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki kardeşe 9 bin lira borcu olduğu için kaçırılan E.M. de adreste kurtarıldı. "Gasp" suçundan adliyeye sevk edilen iki kardeş de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı karara itiraz etti. İki zorba hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şehir eşkıyası kardeşler bu defa tutuklandı.

Şehir eşkıyası kardeşler bu defa tutuklandı | Video