Şehir eşkıyası katliam yaptı

İstanbul'da dün dehşet veren bir zincirleme silahlı saldırı olayı yaşandı. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 16 sabıkası bulunan Güven Güler (32), önceki gece 01.00 sıralarında ilk olarak kendisi gibi sabıkası kabarık olan arkadaşı Ergül Maden'i (28) silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından dün sabah saat 06.00 sıralarında bu kez amcasının evine giden Güler, buraya sığınmak istedi. Ancak kapının açılmaması üzerine dubleks dairenin kapısından zorla içeri giren Güler, yengesi Güllü Güler'i de (61) tabancayla vurarak katletti. İki kişiyi hayattan koparan gözü dönmüş cani, durmak bilmedi. Bu kez aynı binanın üst katında oturan amcasının kızının evine çıkan Güler, burada da kuzeni Sevim Güler (35) ile eniştesi Adem T.'ye (42) kurşun yağdırdı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye Özel Harekât polisleri giderken, silahlı saldırgan Güven Güler kaçarak izini kaybettirdi. Yaralanan karı-koca ise hastaneye kaldırıldı.Dehşet veren olaylar zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Polisin silahlı saldırılarla ilgili çalışmaları sürerken saat 10.50 sıralarında Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde Güven Timleri şüphe üzerine durdurdukları motosikletteki iki kişiye kimlik sorgusu yapmak istedi. Motosikletteki iki kişiden biri olan Başakşehir'deki katliamın sorumlusu Güven Güler, bu kez polisleri hedef aldı. Silahını ateşleyen katil zanlısı, polislerden O.K.'yi başından, Ö.K.'yi ise yanağından vurdu. Silahlı saldırının ardından 2 şüpheli kayıplara karıştı. Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler bir süre geriye doğru ateş ettikten sonra kalan dolu mermileri yere attı. Meslektaşlarına silahlı saldırı ihbarını alan onlarca polis olay yerine akın etti. Polis O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, hafif yaralı olan polis memuru Ö.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çok sayıda polis kan vermek için hastaneye akın etti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen saldırgan Güven Güler'i yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. Güler, saatler süren çalışmalar sonucunda polis ekiplerince Kücükçekmece'de bir viyadüğün altında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Güler daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Saldırganın üzerinden olayda kullandığı tahmin edilen silah ele geçirildi. Polislerin vurulması sonrasında kayıplara karışan diğer şüpheliyi yakalamak için de operasyon başlatıldı.SALDIRGAN Güven Güler'in, eşini öldürüp kızı ve damadını ise yaraladığı amcası Hacı Güler, "Babası ve kendisi sürekli beni ve eşimi tehdit ediyordu. Eski bir evimiz vardı, ona el koydular, hiçbir şey diyemedik, tapusunu aldılar. Sabah 05.00- 06.00 sıralarında evime geldi, kapıyı açmadım. Üst katımda oturan kızım kapıyı açtı, yukarı çıktı. Eşim 'Ben de gideyim' dedi, izin vermek istemedim ama gitti. Eşim gittikten 5-10 dakika sonra, 4-5 el silah sesi duydum. Yukarı çıktığımda eşimin hayatını kaybetmiş olduğunu gördüm, kızım ise ağır yaralıydı. O da boynundan vurulmuştu, yoğun bakımda. Damadımın durumu iyi, o da kolundan yaralandı. Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş" diye konuştu.POLISİN her yerde aradığı saldırgan Güven Güler'in kaçarken bindiği taksi şoförü ise, "Aksaray ışıklardan aldım, Altınşehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı, tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. 'Aksaray'da birini vurdum' dedi. Vurduğu polismiş meğer. Saldırgan uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dedi.