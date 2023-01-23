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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Şehir hastanesinde ışığa kavuştu

Şehir hastanesinde ışığa kavuştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dilek Bakioğlu'na 2017'de Keratokonus teşhisi konuldu. Hem sağ hem de sol gözünde görme kaybı olan Bakioğlu, farklı şehirlerde birçok doktora tedavi için başvurdu. Sonuç alamayan Bakioğlu, hastalığın tedavisinde standart yöntem olarak bilinen Penetran Keratoplasti'nin (Kornea nakli) yanı sıra son yıllarda gelişen Lameller Keratoplasti tekniğinin de başarıyla uygulandığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Bakioğlu, aralık ayında Bursa Şehir Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gamze Dereli Can tarafından yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı. Bakioğlu "Şu an tedavilerim devam ediyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Önemli olan geç kalmamak. Erken tanı ve organ bağışının önemini çok iyi anladım" dedi.

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Şehir hastanesinde ışığa kavuştu
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