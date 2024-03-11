Şehir içi trafik işkencesini sona erdireceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt beraberindeki partililerle birlikte, Erkmen Beldesi'ni, Akarçay, Veysel Eroğlu ve Masal Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, yoksul, dezavantajlı kesimler, engelliler ve kadınlarla ilgili projelere ağırlık verdiklerini belirterek, "Toplumumuzun büyük bir kesimini bu dezavantajlı hemşehrilerimiz oluşturmaktadır. Özellikle engelli kardeşlerimizle ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığıyla ilgili hem teşkilatımızla hem hemşerilerimizle hem fikiriz. Gençlerimizle ilgili etkinliklerimizde, seçim çalışmalarını sürdürürken hep bu yönde tepkiler alıyoruz. Çevre illerle ilimizi kıyaslayan gençlerimiz eğitim faaliyetlerinin, kültürel faaliyetlerin, sanatsal faaliyetlerin son derece yetersiz olduğundan dert yanmaktalar. Tiyatro faaliyetlerinden tutun diğer faaliyetlere kadar bu tür sıkıntıların yaşandığından dert yanmaktalar" diye konuştu.

ÖNCELİKLERİMİZ VAR

"Özellikle kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızda MHP'nin teşkilat yapısında Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları ismi altında kısa adıyla KAÇEP yapılanmamız var. Başka partilerde kadın kolları sadece kadın kolları olarak faaliyet gösteriyor" diyen Başkan Adayı Küçükkurt, "MHP olarak bizde kadın, aile, çocuk ve engelli politikaları diye özellikle belirtilmiş konumdadır. Bizleri KAÇEP Üyesi kardeşlerimiz de bu yönde teşvik ederek yönlendiriyorlar. Özellikle kadınlarımızla, üreten kadınlarımızla ilgili çalışmaların yapılması gerektiği noktasında hemfikiriz. Dolayısıyla projelerimizde bunlara özellikle yer vermeye çalıştık. Kadınlarımızın üretim noktasında aktif olmaları, eğitim kültür ve sanat faaliyetlerinde her zaman katılımcı olmaları ve bunların şehir hayatında çok daha etkin olması noktasında önceliklerimiz var. Engelli kardeşlerimizle ilgili önceliklerimiz var. Bizim bu projelerde biraz daha bunları öne çıkarmamız, biraz daha onlara pozitif ayrımcılık yapmamızın temelinde bu fikirlerimiz ve görüşlerimiz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

TRAFİK ÇİLESİNİ ÇÖZECEK PROJELERİMİZ HAZIR

Afyonkarahisar'a vaat ettiği katkı sunacağına inandığı planlamalarından söz eden Başkan Adayı Küçükkurt, "Şehrimizin en önemli sorunlarının başında şehir içi trafik meselesi gelmektedir. Şehir içi trafik artık işlemez hale geldi. Bu durumdan hepimiz şikâyetçiyiz, hepimiz muzdaribiz. Şehir içi trafiğin işlemez hale gelmesinin en büyük sebebi de yol kenarlarındaki otopark uygulaması, araç sayısının fazlalığı, caddelerimizi genişletmemiz ve bundan kaynaklı trafikteki tıkanmalardır. Afyonkarahisar şehir merkezinde katlı otoparkların yapılacağı alanlar bizce yine bellidir. Bunların en başındaki zaten biliniyor. İkinci Belediye Şehir Çarşısı'nın yıkılan alanında bir katlı otopark yapılarak işe başlanması gerekmektedir. Bunun haricinde yine bizler tarafından tespit edilmiş olan alternatif alanlarımız vardır. Afyonkarahisar şehir merkezinde katlı otoparkları inşa ettikten ve yol kenarlarındaki araç parklarını bu otoparklara yönlendirdikten sonra ardından gelecek bunları tamamlayıcı düzenlemelerle Afyonkarahisar'da şehir ulaşımının işler hale getirilmesi lazımdır." ifadelerini kullandı.