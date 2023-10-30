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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Şehir magandaları 6 yaşındaki Fatma’yı vurdu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Şehir magandaları 6 yaşındaki Fatma’yı vurdu
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu iki katlı evlerinin terasında oyun oynayan 6 yaşındaki Fatma el-Ahmed Risvad vurularak ağır yaralandı.



Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak'ta husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunlardan biri evinin terasında oynayan 6 yaşındaki Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boynuna isabet etti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Fatma'nın hayati tehlikesi sürüyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şehir magandaları 6 yaşındaki Fatma’yı vurdu
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