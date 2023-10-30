Şehir magandaları 6 yaşındaki Fatma’yı vurdu

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu iki katlı evlerinin terasında oyun oynayan 6 yaşındaki Fatma el-Ahmed Risvad vurularak ağır yaralandı.Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak'ta husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunlardan biri evinin terasında oynayan 6 yaşındaki Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boynuna isabet etti. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Fatma'nın hayati tehlikesi sürüyor. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.