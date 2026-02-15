Şehir magandalarına operasyon: 20 tutuklama

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin; "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti" suçlarını işledikleri tespit edildi.