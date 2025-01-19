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Giriş Tarihi: 19.1.2025 17:45 Son Güncelleme: 19.1.2025 18:44

Şehir merkezinde kayboldu Uludağ’da cansız bedeni bulundu

Bursa’da 11 gün önce kent merkezinde kaybolan ve her yerde aranan 46 yaşındaki Necmettin Sönmez’in cansız bedeni, son görüldüğü bölge olan Uludağ eteklerinde drone ile yapılan aramayla bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Şehir merkezinde kayboldu Uludağ’da cansız bedeni bulundu

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde ikamet eden Necmettin Sönmez, 75 yaşındaki babası Muhittin Sönmez ile birlikte 11 gün önce Ulucami yakınlarında Kapalı çarşıya dolaşmaya çıkmıştı. Baba ile oğlu, kalabalığın yoğun olduğu bir sırada birbirini kaybetmiş ve Necmettin Sönmez kayıplara karışmıştı.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine kentte 11 gündür yapılan yoğun arama çalışmaları sonuç vermemişti. AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, dönüşümlü olarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Bir vatandaşın, kayıp Necmettin Sönmez'i gördüğünü iddia ettiği Zeyniler köyü yakınlarında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında, drone ile arama faaliyetleri devam etti. Ormanlık alan üzerinde dron ile yapılan aramalarda, Zeyniler Mahallesi Kaplıkaya Deresi'nde bir görüntü alındı. Hemen bölgeye hareket eden ekipler, Necmettin Sönmez'in cansız bedenine ulaştı. Sönmez'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şehir merkezinde kayboldu Uludağ’da cansız bedeni bulundu
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