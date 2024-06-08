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Giriş Tarihi: 8.6.2024 01:57

Şehir merkezindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yürüyüş yoluna bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı

İHA
Şehir merkezindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Olay, yürüyüş yolu Fevziye Camisi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde bırakıldığı öğrenilen valizi fark eden esnaf, kimse almayınca akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra özel elbise giyerek fünye ile çantayı patlattı. Cadde ise tekrar trafiğe çıktı.

Çantayı gören esnaf, "Valizi sabah 9.45 civarlarında bıraktılar. '20 dakikaya geleceğiz' deyip gelmeyince, polis ekiplerine haber verdim" dedi.

Patlatılan çantanın içinden kıyafetler çıktı.

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Şehir merkezindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
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