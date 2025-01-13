Şehir şehir gezdi, soygun yaptı, son işinde Ardahan’da yakalandı

G.D. isimli azılı hırsız, Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp yakalanmadan şehir şehir gezdi. Ardahan'a gelen şüpheli burada bir iş yerine girerek çelik kasayı soydu. G.D. yakalanmamak için önlemini almayı da unutmadı. Şüpheli sandalyeye çıkıp güvenlik kamerasının açısını değiştirerek görüntüsünün alınmasını engelledi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ASAYİŞ POLİSİ İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTI

Ardahan'daki ilk kasa hırsızlığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışan Asayiş ekipleri 18 saat gibi çok kısa sürede hırsızın izini buldu. 12 yıldır 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri önceden belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

PARALAR ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ÇIKTI

83 bin 900 para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.