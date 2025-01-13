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Giriş Tarihi: 13.1.2025 14:15 Son Güncelleme: 13.1.2025 14:18

Şehir şehir gezdi, soygun yaptı, son işinde Ardahan’da yakalandı

Kocaeli, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta soygun yapıp yakalanmadan şehir şehir gezen azılı hırsız G.D. son işinde Ardahan polisine yakalandı. Şüpheli G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 saat gibi çok kısa sürede gözaltına alındı. Çalınan 83 bin 900 lira para G.D.’nin adresindeki elektrik süpürgesinden çıktı. 12 yıldır 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli G.D. tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Şehir şehir gezdi, soygun yaptı, son işinde Ardahan’da yakalandı

G.D. isimli azılı hırsız, Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp yakalanmadan şehir şehir gezdi. Ardahan'a gelen şüpheli burada bir iş yerine girerek çelik kasayı soydu. G.D. yakalanmamak için önlemini almayı da unutmadı. Şüpheli sandalyeye çıkıp güvenlik kamerasının açısını değiştirerek görüntüsünün alınmasını engelledi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ASAYİŞ POLİSİ İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTI

Ardahan'daki ilk kasa hırsızlığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışan Asayiş ekipleri 18 saat gibi çok kısa sürede hırsızın izini buldu. 12 yıldır 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri önceden belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

PARALAR ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ÇIKTI

83 bin 900 para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şehir şehir gezdi, soygun yaptı, son işinde Ardahan’da yakalandı
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