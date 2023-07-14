Şehir şehir gezip vurgun yapmışlar! Aile süsü verip dikkat çekmemişler

KADINLAR SOYUYOR ERKEKLER TATİL YAPIYOR

Yapılan incelemelerde il dışından gelen hırsızların dikkat çekmemek için geldikleri aracı bir yere park ettikten sonra toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlendi. Hırsızlığı yapan kadınların daha sonra paraları babalarına ve eşlerine verdiği, erkeklerin de bu paralarla tatil yapıp, eğlence mekanlarında harcadıkları öğrenildi.