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Giriş Tarihi: 14.7.2023 09:37 Son Güncelleme: 14.7.2023 09:57

Şehir şehir gezip vurgun yapmışlar! Aile süsü verip dikkat çekmemişler

Konya’da ‘dil düşürme’ yöntemiyle evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3’ü kadın 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızların dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü vererek şehir şehir gezip, günübirlik hırsızlık yaptıkları belirlendi. Kadınların hırsızlık paralarını babalarına ve eşlerine verdiği, erkeklerinde tatil yaptığı öğrenildi.

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Şehir şehir gezip vurgun yapmışlar! Aile süsü verip dikkat çekmemişler

Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler evin kapısını dil düşürme (kilitli olmayan kapıyı aparat yardımıyla açarak) tekniğiyle açarak ikamete girdi. Şüpheliler evden 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

İL İL GEZİP VURGUN YAPMIŞLAR

İl dışından geldikleri belirlenen şüpheliler Konya'daki hırsızlığın ardından yeni hedefleri için başka illere yöneldi. Şüpheliler birkaç gün sonra il dışından dönerken yine Konya üzerinden ilerleyerek gözden kaybolmaya çalıştı. Hırsızlık şüphelilerinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 170 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Selçuklu ilçesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde yaşana kovalamaca sonucu 3'ü kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLAR SOYUYOR ERKEKLER TATİL YAPIYOR

Yapılan incelemelerde il dışından gelen hırsızların dikkat çekmemek için geldikleri aracı bir yere park ettikten sonra toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlendi. Hırsızlığı yapan kadınların daha sonra paraları babalarına ve eşlerine verdiği, erkeklerin de bu paralarla tatil yapıp, eğlence mekanlarında harcadıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan ve 38 suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler Ali Demir (53), Selma Demir (25), Gülay Mercan (26) ve Gamze Mercan (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Şehir şehir gezip vurgun yapmışlar! Aile süsü verip dikkat çekmemişler
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