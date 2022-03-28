Şehirde tarım uygulamaları yaygınlaşacak

YDÜ Ziraat Fakültesi geleceğin tarımsal üretimini şekillendirecek olan permakültür uygulamaları ile ilgili bir yandan uygulamaya dayanan bilimsel araştırmalar yaparken diğer yandan da tarım üreticilerini bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalının, E-Study Box iş birliği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği, 'Permakültür Bakış Açısıyla Kentsel Tarım Uygulamaları' semineri yoğun ilgi gördü.

Peyzaj mimarı ve permakültür tasarımcısı Dilek Yürük'ün sunum yaptığı seminerde; küresel ısınma ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen tarım sistemlerinin etkisiyle kentte tarım uygulamalarının öneminin arttığı vurgulanırken, bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yapılabilecek permakültür uygulamalarından örnekler verildi.

Seminer, YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve özel sektörden peyzaj mimarlarının katılımlarıyla, öğretim üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Permakültür uygulamalarının tarımsal üretimde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik sağlamanın yanı sıra modern yerleşim yerlerinin tasarımlarını da değiştirme potansiyeli taşıdığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, permakültür uygulamaları ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini söyledi.