Şehirler millet bahçeleriyle nefes alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'millet bahçeleri projesi', Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızım hizmetine sunuldu. İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer aldığı, modern mimari örneklerinin sergilendiği, göz kamaştırıcı peyzajıyla insanların huzur içinde vakitlerini geçirebileceği millet bahçeleri, modern yaşamın tam merkezinde yer alan vatandaşlarımızı doğa ile buluşturdu. Okuma salonları, bisiklet yolları, yapay gölleri ve havuzları, yeşilin her tonunu barından ağaç türleri, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla her kesime hitap eden millet bahçeleri, insanımızın yaşamını daha da kaliteli hale getiriyor. Özellikle kentlerde yaşayan insanımızı yeniden doğa ile buluşturan ve içerisindeki sosyal donatı imkanlarının genişliğiyle hayranlık uyandıran millet bahçeleri vatandaşlardan tam not alıyor. Doğa ile uyumlu, tasarımda sadeliğin ve sakinliğin ön plana çıktığı, yer seçiminde arazinin yapısına dikkat edildiği ve kullanılan birçok öğenin kültürel ve manevi anlam içerdiği millet bahçeleri, kolay erişilebilir konumlarıyla da insanların teveccühüne mazhar oluyor. Çocukların güvenle oynayabileceği oyun alanları milleti bahçelerinin en dikkat çeken özelliği arasında yer alıyor. Kentlerde yaşayan insanın şehrin gürültüsünden kaçıp sağlıklı bir şekilde nefes alabileceği yeşil alanların bolluğu da millet bahçelerini vazgeçilmez hale getiriyor. Ailelerin birlikte eğlenip kontrollü bir şekilde piknik yapmasına fırsat veren donatılara sahip olan millet bahçeleri, uhdesinde yürüyüş ve bisiklet yolları da barındırıyor. Yediden yetmişe her insanımızın uğrayabileceği millet kıraathanelerinde huzur içerisinde okuma yapılabiliyor. millet bahçelerine konuşlandırılan seyir terasları ise vatandaşlarımızı şehrin stresinden uzaklaştırıyor. Sohbete keyif katan çay bahçeleri yer alıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü "81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle, tüm Türkiye'de 470 millet bahçesi yapılıyor. Cumhuriyet tarihimizin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerimizin şu anda 207'si tamamlandı. 154'ü açıldı. 53 millet bahçesi ise açılışa hazır hale getirildi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 23 milyon 514 bin 88 metrekarelik bir alanı kapsıyor.alanı kapsıyor.Millet bahçelerinin içerisinde 105 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, 160 kilometre uzunluğundaki yeşil yürüyüş yolunda yüzbinlerce vatandaşımız sağlıklı bir hayata adım atıyor. On binlerce öğrenci, her yaşa hitap eden kütüphanelerde ders çalışıyor. Yapım aşamasındaki 135 millet bahçesi ise 25 milyon 523 bin 256 metrekarelik alanı kapsıyor.Müjdeyi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi. Kayseri'nin vizyon projesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yapımı bitti. Vatandaşlar bugünden itibaren bahçeyi kullanmaya başlayacak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Büyükkılıç'a, teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları ve müdürler eşlik etti. Ziyareti esnasında millet kıraathanesini ve kapalı mekânları da inceleyen Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 1,5 saat süren gezide Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisinde, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili kapsamlı brifing alırken, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinin vatandaşların kullanımına hazır hale geldiğini belirterek, "Yüzlerimiz gülüyor, çok şükür millet bahçemiz halkımızın kullanımına hazır hale geldi. İnşallah Cumhuriyet Bayramı'mızla birlikte o günleri hem etkinliklerle buluşturmak adına hem de gastronomi festivaliyle birleştirmek suretiyle, değişik etkinliklerle halkımız burasının kullanımına başlamış olacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.