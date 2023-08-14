Şehirlerarası göç istatistikleri açıklandı! İşte rakamlar

TÜİK, 2022 yılına ait iç göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3,27 oldu. 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il. 189 bin 104 kişi ile Ankara ikinci ve 132 bin 426 kişi ile İzmir üçüncü en çok göç alan il. En az göç alan iller 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis. En çok göç veren iller de 418 bin 82 kişi ile İstanbul, 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir. En az göç veren iller 7 bin 578 kişi ile Tunceli, 7 bin 629 kişi ile Kilis ve 8 bin 157 kişi ile Ardahan oldu.



İÇ GÖÇ NEDENLERİ

2022 yılında en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5'i erkek, yüzde 57,5'i ise kadın. 2022 yılında iller arası göç eden 2 milyon 791 bin 156 kişiden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. 526 bin 8 kişi eğitim, 479 bin 250 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti. Hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliği yaşandı. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun en önemli göç etme nedeni eğitim. Bu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sı eğitim, 91 bin 612'si işe başlamak/iş bulmak ve 50 bin 338'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.