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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:52 Son Güncelleme: 31.10.2021 11:47

Şehirlerarası sal yolculuğu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Şehirlerarası sal yolculuğu

Bursa’da vatandaşlar, iki il arasında bulunan çay üzerine ilkel bir sal hattı kurdu. Her iki taraftan karşıya geçen vatandaşlar şehirler arası yolculuk yapmış oluyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasında akan Aliova çayı, işi şehri birbirinden ayırdığı için şehirlerarası sal yolculuğunun merkezi oldu. Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyü ile Dursunbey ilçesinin Delice köyü sınırından akan Aliova çayına vatandaşlar sal kurdu. Kurulan bu ilkel salla iki şehre karşılıklı yolculuk yapılıyor.

YOLCULUK ÜCRETSİZ

Köy sakinleri, "Bu çay Bursa ile Balıkesir sınırlarını ayırıyor. Biz de bu çaya kendi imkanlarımızla sal yaptık. Bu salla buraya gelenleri Bursa'dan Balıkesir sınırına salla geçiriyoruz. Bu yolculuk ücretsiz. İlk kez görenlerin çok hoşuna gidiyor, keyif alıyorlar. Salımız 4 kişi kapasiteli. Sal olmadan insanlar suyun içine girip karşıdan karşıya geçmek durumunda kalıyordu. Biz de böyle bir hizmet yaptık" dediler.

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Şehirlerarası sal yolculuğu
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