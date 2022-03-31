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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:35 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:41

Şehirlerarası uyuşturucu nakliyesine 8 yıl hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Şehirlerarası uyuşturucu nakliyesine 8 yıl hapis

Gaziantep'ten Antalya'ya uyuşturucu taşırken uygulama noktasında yakalanan tutuklu yargılanan Ahmet Faruk A'ya 8 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında üst aramasında üzerinden 50 gram metamfetamin çıkan şahsın yargılanmasına devam edlidi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Faruk A. SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı hazır bulundu. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Faruk A. beraatini talep etti.

Mahkeme Ahmet Faruk A'ya verdiği 10 yıl hapis cezasında indirime giderek 8 yıl, 4 ay hapis ve 16 bin 660 Türk lirası adli para cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Ağustos 2021'de Alanya'ya Gaziantep'ten metamfetamin getiren otomobil Alantur uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Bu sırada şüpheli Ahmet Faruk A. polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Tosmur Mahallesi'nde yakalanan Ahmet Faruk A'nın yapılan üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan yolcu E.Ç'nin yapılan üst aramasında ise herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Yine araçta yapılan aramada sağ kapı konsolunda 1,99 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ahmet Faruk A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Şehirlerarası uyuşturucu nakliyesine 8 yıl hapis
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