Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler kent merkezi girişinde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan aramada 4 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Otobüste yolcu olarak bulunan şüpheli T.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.