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Giriş Tarihi: 11.5.2022 16:03 Son Güncelleme: 11.5.2022 16:22

Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Uşak polisi, şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada 4 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler kent merkezi girişinde şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan aramada 4 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan şüpheli T.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu
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