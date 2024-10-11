Şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın korkuttu

İstanbul'da Otoyolun Uskumruköy mevkisinde ilerleyen özel bir firmaya ait yolcu otobüsü seyir halindeyken birden ön tarafından duman çıkmaya başladı.

Yolcu otobüsü seyir halindeyken önden dumanın çıktığını farkeden şoför hemen otobüsü yolun kenarındaki emniyet şeridinde durdurarak otobüs içerisindeki yolcuları zaman kaybetmeden tahliye etti. Yolcuların zarar görmeden tahliye edilmesinin hemen ardından itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yolcu otobüsünde çıkan yangına şoför ve yolda duran başka araçların yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulunuldu. Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu söndürüldü. Otobüste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.