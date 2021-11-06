Şehit Aileler Derneğinden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a sert tepki

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz yazılı açıklamasında, "Dün İyi parti heyetinin Bingöl İlini ziyaretinde, İyi Partinin Grup Başkan Vekilli Lütfü Türkkan Milletimizi sözde temsil eden vekil haddini aşarak bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin aileleri önünde saygıyla eğilmesi gerekirken, maalesef şehidimizin abisine ağzı alınmayacak hakaretler ve küfürler savurarak darp etmiştir.

Şanlıurfa Şehit Aileler Derneği olarak şehit abisine yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz. Bizler Şehit Aileleri olarak siyaset üstüyüz hiçbir siyasi partiyle bağımız yoktur.

Hepsine eşit mesafedeyiz. PKK Terör örgütü ile işbirliği yapan HDP'nin karşısındayız. Tüm Türkiye'nin gözü önünde kameralar karşısında şehit ailemize hakaret edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Bilinmelidir ki bu küfür ve hakaret tüm şehit ailelerimize yapılmıştır." ifadelerini kullandı.